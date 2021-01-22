Способен ли "Эверест" еще раз победить тартуский "Вялк"?
23 января будут сыграны очередные матчи чемпионата Эстонии по хоккею. Лидер первенства тартуский "Вялк" принимает ближайшего преследователя кохтла-ярвеский "Эверест" (начало в 16:00).
23 января будут сыграны очередные матчи чемпионата Эстонии по хоккею. Лидер первенства тартуский "Вялк" принимает ближайшего преследователя кохтла-ярвеский "Эверест" (начало в 16:00).
"Вялк" и "Эверест" сыграют между собой уже в третий раз в сезоне. В матче открытия чемпионата тартусцы потерпели в гостях сенсационное поражение в серии буллитов(5:6), хотя по ходу третьего периода они были впереди с разницей в три шайбы (4:1).
Та неудача сильно задела хоккеистов "Вялка". В ноябре они просто размазали ида-вирумааскую команду на своем льду (14:2).
В параллельном поединке нарвская ПСШ сразится дома с соседом по турнирной таблице таллиннским клубом "Пантер" (16:30).
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