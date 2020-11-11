Спортивный очаг заражения в Нарве: 43 больных и почти 500 человек на изоляции

После вспышки коронавируса в Паэмурруской спортшколе, помимо заболевших, на изоляцию до 17 ноября отправлены 71 ребенок дошкольного возраста и 353 учащихся школ, сообщает Нарвская горуправа. В целях предотвращения распространения коронавируса закрыт каток и боксерский зал, где занимались учащиеся спортшколы.

Лучше перестраховаться

"Цифры, возможно, пугающие, но мы приняли дополнительные меры предосторожности и отправили учащихся на изоляцию. Например, в здании бокса у нас нет ни одного положительного случая, но в этой ситуации лучше перестраховаться", - так прокомментировал положение дел исполняющий обязанности директора спортшколы Леонид Гулов.

Массовая вспышка заражения коронавирусом в Паэмурруской спортшколе произошла после матча чемпионата Эстонии по хоккею ПСШ с таллиннским "Вайперсом" - этот поединок состоялся 31 октября в Нарве. На следующий день юношеская команда ПСШ (U-18) отправилась на матч чемпионата Эстонии по хоккею в Таллинн против сверстников "Вайперса".

"Могу сказать лишь одно - до игр с "Вайперсом" все наши хоккеисты были здоровы. Симптомы заболевания стали проявляться у них через 2-3 дня после этих матчей. Тренировки взрослой команды, начиная с 3 ноября, были отменены", - добавил Гулов.

А как в "Энергии"?

Помимо Паэмурруской спортивной школы, молодые нарвские таланты занимаются еще и в спортшколе "Энергия".

"Ситуация напряженная. У нас были единичные случаи заражения, - признал в разговоре Delfi директор "Энергии" Иван Маштаков. - С каждым таким случаем внимательно разбираемся - стараемся не допустить возникновения очага инфекции".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!