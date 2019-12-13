Сможет ли молодежная сборная Эстонии удивить Венгрию?

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- Foto: Taavi Sepp

Во втором туре молодежного чемпионата мира по хоккею (Дивизион 1В) сборная Эстонии 14 декабря сыграет в Киеве с Венгрией (начало в 13:00).