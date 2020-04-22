СМИ: 23 хоккеиста белорусского клуба заразились коронавирусом

Первыми положительные тесты на COVID-19 сдали вернувшиеся домой четыре финских легионера. Анализы у них были взяты еще 13 апреля в аэропорту Хельсинки, сообщает "Прессбол" со ссылкой на телеграм-канал NEXTA.

17 юниоров на карантине

Позже стало известно, что коронавирусом заразились еще два игрока команды - заболели нападающий и вратарь.

За несколько дней до отлета финских хоккеистов домой руководство клуба провело церемонию награждения команды на ледовой арене. Награждал игроков бронзовыми медалями председатель Гродненского облсовета Игорь Жук - медик по образованию. По информации некоторых источников, он тоже сейчас на карантине.

Самая тяжелая ситуация среди хоккеистов "Немана-2" и юниорского состава гродненского клуба, где оказалось сразу 17 инфицированных.

ВОЗ рекомендует отменить все массовые мероприятия

В Беларуси выявлено 6723 случая заражения коронавирусом. Правда, попали ли хоккеисты в эту статистику - пока не совсем ясно. От смертельной инфекции скончались 55 человек.

Ранее миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала белорусским властям отменить все массовые мероприятия (спортивные, культурные, религиозные), а также перевести школы и университеты на дистанционное обучение.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!