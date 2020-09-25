Смерть тренера, отказ "Викинга", коронавирус. Хоккейное межсезонье в Эстонии

Первоначально чемпионат Эстонии должен был стартовать 3 октября. Затем его начало передвинули на 10 октября. Однако состоятся ли в этот день матчи - сказать трудно. Эпидемиологическая ситуация, как отмечают специалисты, в стране ухудшается - Эстония вновь движется в сторону чрезвычайного положения. Две юношеские команды, выступавшие под эгидой Хоккейного союза в чемпионате Финляндии, уже прервали участие в первенстве.

Почему сошел "Викинг"?

Главная новость хоккейного межсезонья - отказ таллиннского "Викинга" от выступления в чемпионате Эстонии.

"Основная причина снятия команды - финансовая, - отметил в разговоре с Delfi руководитель "Викинга" Анатолий Сизов. - Содержание клуба (лед, транспорт, зарплата тренерам) обходится примерно 10 000 евро в месяц. За сезон набегает под 100 000 евро. Игрокам никаких выплат, даже суточных в день матча, у нас в последнем сезоне не было. К сожалению, найти дополнительные источники финансирования в нынешней неопределенной ситуации очень сложно. Поэтому хоккейный проект "Викинг" на ближайший сезон полностью закрыт. Что будет дальше - покажет время".

В своем нынешнем виде "Викинг" просуществовал 6 лет. Наивысшее достижение столичного клуба - выигрыш чемпионата Эстонии в 2018 году.

Несмотря на уход "Викинга, число участников чемпионата Эстонии даже возросло. После некоторого перерыва вернулись таллиннские клубы "Вайперс" и "Пантер".

Умер Эдуард Седашев

Другой новостью межсезонья со знаком минус стал уход из жизни в начале сентября Эдуарда Седашева. Любителям хоккея молодого и среднего поколения это имя вряд ли что-то скажет, а вот те кто постарше наверняка его помнят.

Седашев начинал играть в хоккей на Детском стадионе в Таллинне. В середине 1970-х выступал в чемпионате СССР (класс "Б") за нарвский "Кренгольм". Затем окончил Высшую школу тренеров в Москве.

Скончавшийся на 66-м году жизни Седашев был последним главным тренером "Таллэкса", который на закате советской эпохи выступал в чемпионате СССР.