Сладкая жизнь спортивного деятеля с деньгами Хоккейного союза

От путешествия по Средиземному морю и покупок ювелирных изделий до лекарств по рецепту. Куда расходовал деньги Хоккейного союза известный спортивный деятель Рихо Сооник?
Ноябрь 2011 года. Недавно избранный президентом Хоккейного союза Яан Мельдер получил допуск к банковским счетам Недоходного объединения Эстонский хоккейный союз (MTÜ Eesti Jäähokiliit). Впервые за несколько лет их увидел новый человек.
Красиво жить не запретишь
Хоккейный союз был похож на пруд со стоячей водой. Долгое время им руководил Прийт Вильба (с 2013 года Вильбах) и его давний коллега со времен работы в Баскетбольном союзе Рихо Сооник, занимавший пост генерального секретаря. Хотя в правление ЭХС входили и другие члены, банковскую карточку Хоккейного союза использовал Сооник.
"Я распечатал банковскую выписку за последние три года. Увидел, что сделаны дела, которые не имели ничего общего с хоккеем", - вспоминает Мельдер.
Парикмахерская, теннисные тренировки, постоянные счета за строительство, еду и одежду - за все это платил Хоккейный союз. Летом банковская карта Хоккейного союза была в обороте на Мальорке, в Каталонии и Сицилии, зимой - на финском горнолыжном курорте Химос. В большом количестве снимались за границей наличные деньги.
Расход средств был колоссальный. За пару лет Сооник использовал карту 948 раз на сумму более 52 000 евро.
К тому же Сооник не мог подтвердить документально 14 000 евро, снятых со счета Хоккейного союза. Говоря простым языком, он мог положить эти деньги в свой карман.
Хоккейный союз сохранял лицо
В то же время Хоккейный союз пытался сохранить перед общественностью хорошее лицо. Когда Сооник написал в августе 2012 года заявление об уходе, создавалось впечатление, что его уход был добровольный и никакой связи с отсутствием денег на счетах Хоккейного союза нет.
По словам Мельдера, он три месяца пытался заключить с Сооником соглашение - заплати 14 000 евро и Хоккейный союз откажется от других требований.
Неужели Мельдер (бывший мэр Палдиски - Прим. Delfi) не понимал, что сумма растрат Сооника может быть больше?
"Конечно, понимал! Но надо было нанимать адвоката, а у Хоккейного союза отсутствовали для этого деньги", - говорит Мельдер.
В итоге Сооник заплатил Хоккейному союзу только 3000 евро, а на обращения по электронной почте он больше не отвечал.
В 2014 году президентом Хоккейного союза был избран Рауно Паррас. Он нанял для расследования финансиста, а летом 2016 года обратился с заявлением в полицию.
Однако со своим иском Хоккейный союз безнадежно затянул. В 2017 году - еще перед тем как Сооник прибыл на предварительное заседание в зал суда - судебное производство было завершено за истечением срока давности.
Парфюм, сауна, Лондон...
Летом 2016 годп независимый эксперт Ивар Кангро по заданию Прокуратуры провел ревизию бухгалтерии Хоккейного союза. Эксперт установил, что через банковскою карточку Хоккейного союза были израсходованы 34 203 евро, которые не связаны с деятельностью Хоккейного союза. Например, 1200 евро были потрачены на парфюм, принадлежности для сауны, дрова для камина, серебряные монеты. 700 евро - на рецептурные лекарства.
Хоккейный союз обвинил Сооника в растрате почти 90 000 евро. С помощью банковской карточки спортивный функционер покупал авиабилеты в Лондон и обратно. В британской столице живет его дочь - модель Крисс Сооник.
За два года Сооник свыше 100 раз использовал банковскую карточку Хоккейного союза в продовольственных магазинах (на сумму свыше 3600 евро). Чаще всего Сооник покупал в Рокка-аль-Маре - он живет а этом районе, а также в Кейла, где у него дача.
Сооник отрицает обвинения
Сам Сооник утверждает, что все обвинения против него необоснованные:
"Совершенно неправильно - все отрицаю".
По словам Сооника, Хоккейный союз проводил четыре чемпионата мира в различных возрастных группах. Значительная сумма наличных денег пошла судьям в качестве суточных.
"Сооник использовал деньги Хоккейного союза, чтобы жить в своей повседневной жизни немного ярче, чем он мог надеяться", - говорит нынешний глава Хоккейного союза Паррас. Словам Сооника об использовании денег Хоккейного союза в качестве суточных для судей он не верит.
В 2010 году клубы выразили недоверие руководителям эстонского хоккея, но Сооник и Вильба с помощью клубов-фантомов сумели сохранить власть еще на некоторое время.
Теперь Паррас сражается на двух фронтах. Он требует в гражданском иске от Сооника 163 000 евро и от Вильбаха - 124 000 евро.
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