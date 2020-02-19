Сладкая жизнь спортивного деятеля с деньгами Хоккейного союза

Ноябрь 2011 года. Недавно избранный президентом Хоккейного союза Яан Мельдер получил допуск к банковским счетам Недоходного объединения Эстонский хоккейный союз (MTÜ Eesti Jäähokiliit). Впервые за несколько лет их увидел новый человек.

Красиво жить не запретишь

Хоккейный союз был похож на пруд со стоячей водой. Долгое время им руководил Прийт Вильба (с 2013 года Вильбах) и его давний коллега со времен работы в Баскетбольном союзе Рихо Сооник, занимавший пост генерального секретаря. Хотя в правление ЭХС входили и другие члены, банковскую карточку Хоккейного союза использовал Сооник.

"Я распечатал банковскую выписку за последние три года. Увидел, что сделаны дела, которые не имели ничего общего с хоккеем", - вспоминает Мельдер.

Парикмахерская, теннисные тренировки, постоянные счета за строительство, еду и одежду - за все это платил Хоккейный союз. Летом банковская карта Хоккейного союза была в обороте на Мальорке, в Каталонии и Сицилии, зимой - на финском горнолыжном курорте Химос. В большом количестве снимались за границей наличные деньги.

Расход средств был колоссальный. За пару лет Сооник использовал карту 948 раз на сумму более 52 000 евро.

К тому же Сооник не мог подтвердить документально 14 000 евро, снятых со счета Хоккейного союза. Говоря простым языком, он мог положить эти деньги в свой карман.

Хоккейный союз сохранял лицо

В то же время Хоккейный союз пытался сохранить перед общественностью хорошее лицо. Когда Сооник написал в августе 2012 года заявление об уходе, создавалось впечатление, что его уход был добровольный и никакой связи с отсутствием денег на счетах Хоккейного союза нет.