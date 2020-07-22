Скончался знаменитый хоккеист ЦСКА и сборной СССР

В составе сборной СССР Гусев дважды становился чемпионом мира и победителем Олимпиады-1976 в австрийском Инсбруке. В официальных турнирах он провел за сборную СССР 42 матча, в которых забросил 12 шайб

Гусев обладал мощным броском и был неуступчив в силовой борьбе. В 1972 году он участвовал в знаменитой Суперсерии СССР - Канада.