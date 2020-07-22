Скончался знаменитый хоккеист ЦСКА и сборной СССР

На 74-м году жизни скончался знаменитый защитник ЦСКА и сборной СССР по хоккею Александр Гусев.
В составе сборной СССР Гусев дважды становился чемпионом мира и победителем Олимпиады-1976 в австрийском Инсбруке. В официальных турнирах он провел за сборную СССР 42 матча, в которых забросил 12 шайб
Гусев обладал мощным броском и был неуступчив в силовой борьбе. В 1972 году он участвовал в знаменитой Суперсерии СССР - Канада.
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