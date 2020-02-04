Скончался знаменитый форвард сборной СССР по хоккею

На 66-м году жизни скончался бывший нападающий горьковского "Торпедо" и сборной СССР Александр Скворцов, сообщает Федерация хоккея России.
Любителям хоккея со стажем хорошо запомнилась тройка нападения автозаводев Скворцов - Ковин - Варнаков, которая в полном составе вызывалась в сборную СССР.
В составе сборной СССР Скворцов выиграл Олимпиаду-1984 в Сараево и трижды становился чемпионом мира.
На закате хоккейной карьеры нападающий поиграл в финском "Кярпяте" и шведском "Каликсе", а затем перешел на тренерскую работу.
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