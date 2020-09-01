01.09.2020, 15:08
Скончался знаменитый чешский тренер Милош Ржига
Как сообщает isport.blesk.cz, 18 августа 61-летнего специалиста госпитализировали в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Со временем его состояние здоровье резко ухудшилось, но конкретная причина госпитализации по-прежнему не разглашается.
От красавца в бабочке до опустившегося алкоголика. Драма Иванова
Татьяна Пельтцер в молодости обладала утонченной красотой: фото
Вот это похоже на правду: как появился COVID
У пожилых с COVID заметили странные симптомы