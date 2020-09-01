01.09.2020, 15:08

Скончался знаменитый чешский тренер Милош Ржига


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Милош Ржига
Милош РжигаФото: Scanpix

Как сообщает isport.blesk.cz, 18 августа 61-летнего специалиста госпитализировали в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Со временем его состояние здоровье резко ухудшилось, но конкретная причина госпитализации по-прежнему не разглашается.

В России Ржига известен благодаря работе с ”Химиком”, ”Спартаком”, ”Атлантом”, СКА и ”Авангардом”.

Стоит отметить, что на чемпионате мира-2019 сборная Чехии под его руководством дошла до полуфинала.

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