Скончался знаменитый чешский тренер Милош Ржига

Как сообщает isport.blesk.cz, 18 августа 61-летнего специалиста госпитализировали в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Со временем его состояние здоровье резко ухудшилось, но конкретная причина госпитализации по-прежнему не разглашается.
В России Ржига известен благодаря работе с ”Химиком”, ”Спартаком”, ”Атлантом”, СКА и ”Авангардом”.
Стоит отметить, что на чемпионате мира-2019 сборная Чехии под его руководством дошла до полуфинала.
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