Скончался рекордсмен по числу завоеванных Кубков Стэнли

За свою карьеру Ришар-младший завоевал 11 Кубков Стэнли в золотые годы канадского коллектива. Он выступал за "Монреаль" с 1955 по 1975 годы, сыграв 1256 матчей и набрав 1194 очка (358 голов + 688 результативных передач). В 1979-м Ришар-младший стал членом Зала хоккейной славы, а его 16-й номер был выведен из обращения в "Монреале".

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