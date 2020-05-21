21.05.2020, 14:40
Скончался известный нападающий ЦСКА и сборной СССР по хоккею
На 62-м году жизни скончался бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР по хоккею Александр Герасимов.
На 62-м году жизни скончался бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР по хоккею Александр Герасимов.
Герасимов входил в состав сборной СССР, завоевавшей золото Олимпиады-1984 в Сараево. В составе армейского клуба он 7 раз становился победителем чемпионата СССР.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
На помощь соседям: в Таджикистан прибыли узбекские медики
Смерть Алиомарова говорит об эпидемии больше, чем статистика
Куда привел "особый путь" Швеции без карантина
Назван смертельный «первый и последний» симптом коронавируса