21.05.2020, 14:40

Скончался известный нападающий ЦСКА и сборной СССР по хоккею


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Küünal.Foto: Argo Ingver

На 62-м году жизни скончался бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР по хоккею Александр Герасимов.

Герасимов входил в состав сборной СССР, завоевавшей золото Олимпиады-1984 в Сараево. В составе армейского клуба он 7 раз становился победителем чемпионата СССР.

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