Скончался известный нападающий ЦСКА и сборной СССР по хоккею

Сегодня утром, на 62-м году ушел из жизни легендарный хоккеист ЦСКА, олимпийский чемпион и семикратный чемпион СССР – Александр Петрович Герасимов.



Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста. pic.twitter.com/3392CCCIKs