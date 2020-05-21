21.05.2020, 14:40

Скончался известный нападающий ЦСКА и сборной СССР по хоккею


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Küünal.Foto: Argo Ingver

На 62-м году жизни скончался бывший нападающий хоккейного клуба ЦСКА и сборной СССР по хоккею Александр Герасимов.

Воспитанник пензенского хоккея Герасимов входил в состав сборной СССР, завоевавшей золото Олимпиады-1984 в Сараево. На турнире он провел семь матчей, забросил две шайбы и отдал три результативных передачи.

В составе армейского клуба он 7 раз становился победителем чемпионата СССР. В чемпионатах СССР провёл 232 матча, забил 73 гола. Закончил карьеру в 1988 году в возрасте 29 лет.

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