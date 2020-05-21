Скончался известный нападающий ЦСКА и сборной СССР по хоккею

Воспитанник пензенского хоккея Герасимов входил в состав сборной СССР, завоевавшей золото Олимпиады-1984 в Сараево. На турнире он провел семь матчей, забросил две шайбы и отдал три результативных передачи.

В составе армейского клуба он 7 раз становился победителем чемпионата СССР. В чемпионатах СССР провёл 232 матча, забил 73 гола. Закончил карьеру в 1988 году в возрасте 29 лет.

Сегодня утром, на 62-м году ушел из жизни легендарный хоккеист ЦСКА, олимпийский чемпион и семикратный чемпион СССР – Александр Петрович Герасимов.



Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста. pic.twitter.com/3392CCCIKs — ХК ЦСКА Москва (@hccska) May 21, 2020