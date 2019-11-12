Скончался бывший тренер нарвского "Кренгольма" и "Таллэкса"
В Риге проводили в последний путь известного в прошлом хоккеиста рижского "Динамо" и тренера сборной Латвии Александра Клиншова, скончавшегося на 72-м году жизни.
В Риге проводили в последний путь известного в прошлом хоккеиста рижского "Динамо" и тренера сборной Латвии Александра Клиншова, скончавшегося на 72-м году жизни.
Хоккейное образование Клиншов получил в московском "Спартаке". В 1967 году в составе сборной СССР он стал победителем юниорского чемпионата Европы.
Закрепиться в составе "Спартака" Клиншов не сумел - лучшие годы хоккейной карьеры форварда прошли в рижском "Динамо", куда его пригласил молодой тренер Виктор Тихонов. С рижанами Клиншов проделал путь от второй лиги чемпионата СССР до элиты советского хоккея.
По окончании хоккейной карьеры Клиншов перешел на тренерскую работу. В 1985 году он возглавил нарвский "Кренгольм", выступавший во второй лиге чемпионата СССР. Через год Клиншов принял под свое начало дебютанта первенства СССР "Таллэкс".
Клиншов входил в тренерский штаб сборной Латвии и несколько лет возглавлял юниорскую сборную Латвии (U-18).
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