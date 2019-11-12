12.11.2019, 20:40

Скончался бывший тренер нарвского "Кренгольма" и "Таллэкса"


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küünalFoto: Ago Tammik

В Риге проводили в последний путь известного в прошлом хоккеиста рижского "Динамо" и тренера сборной Латвии Александра Клиншова, скончавшегося на 72-м году жизни.

Хоккейное образование Клиншов получил в московском "Спартаке". В 1967 году в составе сборной СССР он стал победителем юниорского чемпионата Европы.

Закрепиться в составе "Спартака" Клиншов не сумел - лучшие годы хоккейной карьеры форварда прошли в рижском "Динамо", куда его пригласил молодой тренер Виктор Тихонов. С рижанами Клиншов проделал путь от второй лиги чемпионата СССР до элиты советского хоккея.

По окончании хоккейной карьеры Клиншов перешел на тренерскую работу. В 1985 году он возглавил нарвский "Кренгольм", выступавший во второй лиге чемпионата СССР. Через год Клиншов принял под свое начало дебютанта первенства СССР "Таллэкс".

Клиншов входил в тренерский штаб сборной Латвии и несколько лет возглавлял юниорскую сборную Латвии (U-18).

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