Скончался бывший тренер нарвского "Кренгольма" и "Таллэкса"

Хоккейное образование Клиншов получил в московском "Спартаке". В 1967 году в составе сборной СССР он стал победителем юниорского чемпионата Европы.

Закрепиться в составе "Спартака" Клиншов не сумел - лучшие годы хоккейной карьеры форварда прошли в рижском "Динамо", куда его пригласил молодой тренер Виктор Тихонов. С рижанами Клиншов проделал путь от второй лиги чемпионата СССР до элиты советского хоккея.

По окончании хоккейной карьеры Клиншов перешел на тренерскую работу. В 1985 году он возглавил нарвский "Кренгольм", выступавший во второй лиге чемпионата СССР. Через год Клиншов принял под свое начало дебютанта первенства СССР "Таллэкс".

Клиншов входил в тренерский штаб сборной Латвии и несколько лет возглавлял юниорскую сборную Латвии (U-18).