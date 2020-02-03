Скончался 18-летний вратарь клуба КХЛ
Вратарь казахстанского хоккейного клуба ”Барыс” Вилен Прокофьев умер в возрасте 18 лет, сообщает Газета.ру.
Вратарь казахстанского хоккейного клуба ”Барыс” Вилен Прокофьев умер в возрасте 18 лет, сообщает Газета.ру.
Как сообщила пресс-служба ”Барыса”, в 2019-м у молодого атлета была диагностирована саркома Юинга (злокачественная опухоль — прим. RusDelfi).
”С глубоким прискорбием сообщаем, что после четырех месяцев борьбы с тяжелым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушел из жизни молодой вратарь ”Снежных Барсов”. Вилену было 18 лет… Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена”, — сообщалось в Instagram-аккаунте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Вратарь выступал за молодежный клуб "Снежные Барсы", входящий в систему "Барыса".
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С глубоким прискорбием сообщаем, что молодой вратарь ”Снежных Барсов” после четырёх месяцев борьбы с тяжёлым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушёл из жизни. Вилену было 18 лет… ⠀ Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. ⠀ Благодарим всех, кто поддерживал его всё это время и не остался в стороне. ⠀ Пусть земля будет тебе пухом, Вилен. ⠀ Скорбим.
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