Скончался 18-летний вратарь клуба КХЛ

Как сообщила пресс-служба ”Барыса”, в 2019-м у молодого атлета была диагностирована саркома Юинга (злокачественная опухоль — прим. RusDelfi).

”С глубоким прискорбием сообщаем, что после четырех месяцев борьбы с тяжелым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушел из жизни молодой вратарь ”Снежных Барсов”. Вилену было 18 лет… Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена”, — сообщалось в Instagram-аккаунте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).