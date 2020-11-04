Сколько матчей выиграют российские хоккеисты на Кубке "Карьяла"?

Летом в сборной России произошла смена главного тренера. Вместо Алексея Кудашова команду возглавил бывший наставник молодежной сборной Валерий Брагин, который совмещает этот пост с работой в СКА. Однако в Финляндию он не поехал.

В финской столице сборная России будет представлена молодежным составом. Главная причина такого эксперимента - дать шанс новому наставнику молодежной сборной России Игорю Ларионову проверить в деле игроков накануне молодежного чемпионата мира (U-20), который будет принимать в декабре-январе Канада.

Другие участники Евротура на такой эксперимент не пошли. Противостоять сборной России будут более возрастные команды.

Финны и шведы представлены хоккеистами национальных чемпионатов. У сборной Чехии смешанный состав - в нем нашлось место игрокам КХЛ, а также хоккеистам, выступающим в чемпионатах Чехии и Финляндии.

В прошлом году финский этап Евротура выиграла Чехия. Россияне с одной победой по буллитам над шведами заняли третье место.