Сколько матчей выиграют российские хоккеисты на Кубке "Карьяла"?
5 ноября в Хельсинки стартует первый в нынешнем сезоне этап хоккейного Евротура. В первом туре сборная России сыграет на "Хартвалл-Арене" с Финляндией (начало в 18:30).
5 ноября в Хельсинки стартует первый в нынешнем сезоне этап хоккейного Евротура. В первом туре сборная России сыграет на "Хартвалл-Арене" с Финляндией (начало в 18:30).
Летом в сборной России произошла смена главного тренера. Вместо Алексея Кудашова команду возглавил бывший наставник молодежной сборной Валерий Брагин, который совмещает этот пост с работой в СКА. Однако в Финляндию он не поехал.
В финской столице сборная России будет представлена молодежным составом. Главная причина такого эксперимента - дать шанс новому наставнику молодежной сборной России Игорю Ларионову проверить в деле игроков накануне молодежного чемпионата мира (U-20), который будет принимать в декабре-январе Канада.
Другие участники Евротура на такой эксперимент не пошли. Противостоять сборной России будут более возрастные команды.
Финны и шведы представлены хоккеистами национальных чемпионатов. У сборной Чехии смешанный состав - в нем нашлось место игрокам КХЛ, а также хоккеистам, выступающим в чемпионатах Чехии и Финляндии.
В прошлом году финский этап Евротура выиграла Чехия. Россияне с одной победой по буллитам над шведами заняли третье место.
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