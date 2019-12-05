СКАНДАЛ: 11-летние хоккеисты "Вайперса" дисквалифицированы в Финляндии

"Они дисквалифицированы за недостойное поведение руководителей команды и родителей юных хоккеистов, - отметил представитель Финского хоккейного союза Пиркка Антила в интервью Helsingin Sanomat.

Матч пришлось прервать

Скандал, вызвавший дисквалификацию эстонского клуба, произошел в минувшую субботу во время матча в Финляндии. Представители "Вайперса" были недовольны работой судьи и громко протестовали против его решений. В итоге встреча была прервана.

На сайте Финского хоккейного союза никакой информации о матчах детской команды "Вайперса" в Финляндии сейчас нет. Ее тренером значится Дмитрий Медведев, а менеджером - Рауно Паррас (президент Хоккейного союза).

Удаление Киселевича обернулось дисквалификацией

В скандальной игре в минувшую субботу игрой 11-летних хоккеистов "Вайперса" руководил Дмитрий Киселевич.

"Матч был прерван в середине второго периода, - отметил в разговоре с Delfi Киселевич. - Я выразил недовольство действиями судьи, который удалил нашего игрока. Арбитр решил удалить меня. Поскольку команда не может проводить матч без тренера, игра была прервана. Вот и вся история".