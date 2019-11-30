30.11.2019, 01:15

СЕГОДНЯ: "Викинг" сразится в Тарту, Нарва сыграет с "Эверестом"


EST 8
Jäähoki Viking vs Välk
Jäähoki Viking vs VälkFoto: Ilmar Saabas

30 ноября финиширует первая половина чемпионата Эстонии по хоккею.

Действующий чемпион тартуский "Вялк" будет принимать дома таллиннский "Викинг" (начало в 17:00).

В другом матче субботнего дня лидер первенства нарвская ПСШ отправится в соседний Кохтла-Ярве к "Эвересту" (16:00).

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