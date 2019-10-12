12.10.2019, 00:15
СЕГОДНЯ: "Викинг" против "Вялка". Кто выиграет первый круг?
12 октября завершится первый круг чемпионата Эстонии по хоккею. Центральный поединок состоится в ледовом холле "Тондираба", где "Викинг" будет принимать действующего чемпиона и лидера первенства тартуский "Вялк" (начало в 17:40).
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