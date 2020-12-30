СЕГОДНЯ: Сумеют ли россияне остановить победное шествие шведов?

Обе команды находятся во главе турнирной таблицы, однако скандинавы сыграли на матч меньше на канадском льду.

Коронавирус ударил по шведам

Поединок серебряного призера предыдущего мирового первенства России с бронзовым медалистом Швецией имеет важнейшее значение для распределения мест в групповом турнире. В случае победы над скандинавами в основное время подопечные Игоря Ларионова гарантируют себе первое место.

Шведская команда перед нынешним турниром понесла серьезные кадровые потери. Из-за коронавируса она недосчиталась несколько игроков и потеряла тренерский штаб молодежной сборной - в Эдмонтоне игрой команды руководят наставники юниорской сборной Швеции. В какой-то момент под вопросом стояло ее участие в мировом первенстве.

Устоит ли вечный рекорд?

У предстоящего поединка есть еще один подтекст. Шведы очень удачно играют на групповых этапах молодежных чемпионатов мира. Их победная серия растянулась - страшно сказать - на 54 матча! Последний раз скандинавы проигрывали в групповом турнире в декабре 2006 года.

Правда, в плей-офф успехи "Тре Крунур" гораздо скромнее. За прошедшие 14 лет золотые медали они завоевали только однажды - случилось это в 2012 году. Еще 5 раз скандинавы уступали в финалах. У россиян тоже одна победа, датированная 2011 годом. Зато финны за последние 7 лет, как и Канада, трижды выигрывали золотые медали!

Последний раз сборные России и Швеции встречались между собой на предыдущем мировом первенстве в чешской Остраве. Россияне тогда в драматичной борьбе выиграли полуфинальный поединок в овертайме со счетом 5:4.