СЕГОДНЯ: Сумеют ли россияне остановить победное шествие шведов?
В заключительном матче групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет в Эдмонтоне со Швецией (начало в 04:30).
В заключительном матче групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет в Эдмонтоне со Швецией (начало в 04:30).
Обе команды находятся во главе турнирной таблицы, однако скандинавы сыграли на матч меньше на канадском льду.
Коронавирус ударил по шведам
Поединок серебряного призера предыдущего мирового первенства России с бронзовым медалистом Швецией имеет важнейшее значение для распределения мест в групповом турнире. В случае победы над скандинавами в основное время подопечные Игоря Ларионова гарантируют себе первое место.
Шведская команда перед нынешним турниром понесла серьезные кадровые потери. Из-за коронавируса она недосчиталась несколько игроков и потеряла тренерский штаб молодежной сборной - в Эдмонтоне игрой команды руководят наставники юниорской сборной Швеции. В какой-то момент под вопросом стояло ее участие в мировом первенстве.
Устоит ли вечный рекорд?
У предстоящего поединка есть еще один подтекст. Шведы очень удачно играют на групповых этапах молодежных чемпионатов мира. Их победная серия растянулась - страшно сказать - на 54 матча! Последний раз скандинавы проигрывали в групповом турнире в декабре 2006 года.
Правда, в плей-офф успехи "Тре Крунур" гораздо скромнее. За прошедшие 14 лет золотые медали они завоевали только однажды - случилось это в 2012 году. Еще 5 раз скандинавы уступали в финалах. У россиян тоже одна победа, датированная 2011 годом. Зато финны за последние 7 лет, как и Канада, трижды выигрывали золотые медали!
Последний раз сборные России и Швеции встречались между собой на предыдущем мировом первенстве в чешской Остраве. Россияне тогда в драматичной борьбе выиграли полуфинальный поединок в овертайме со счетом 5:4.
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