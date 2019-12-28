28.12.2019, 00:05
СЕГОДНЯ: Сумеют ли молодые россияне удивить канадских сверстников?
Во втором туре молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с Канадой (начало в 20:00).
Во втором туре молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с Канадой (начало в 20:00).
Соперники с переменным успехом стартовали в чешской Остраве. Россияне проиграли хозяевам турнира чехам (3:4), а канадцы вырвали победу у США (6:4).
Последний раз в рамках моложежного чемпионата мира команды встречались на предыдущем первенстве в Ванкувере. Россияне выиграли тогда поединок группового этапа у хозяев турнира со счетом 2:1.
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