28.12.2019, 00:05

СЕГОДНЯ: Сумеют ли молодые россияне удивить канадских сверстников?


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Venemaa vs Kanada (U-20)
Venemaa (U20) vs Kanada (U20)Foto: Nathan Denette, AP

Во втором туре молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с Канадой (начало в 20:00).

Соперники с переменным успехом стартовали в чешской Остраве. Россияне проиграли хозяевам турнира чехам (3:4), а канадцы вырвали победу у США (6:4).

Последний раз в рамках моложежного чемпионата мира команды встречались на предыдущем первенстве в Ванкувере. Россияне выиграли тогда поединок группового этапа у хозяев турнира со счетом 2:1.

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