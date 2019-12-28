СЕГОДНЯ: Сумеют ли молодые россияне удивить канадских сверстников?

Соперники с переменным успехом стартовали в чешской Остраве. Россияне проиграли хозяевам турнира чехам (3:4), а канадцы вырвали победу у США (6:4).

Последний раз в рамках моложежного чемпионата мира команды встречались на предыдущем первенстве в Ванкувере. Россияне выиграли тогда поединок группового этапа у хозяев турнира со счетом 2:1.