СЕГОДНЯ: Сумеют ли молодые эстонские таланты удивить французов?

Формула проведения чемпионата мира осталась неизменной: победитель получит путевку в Дивизион 1А, проигравшая команда опустится во второй дивизион.

В январе наши молодые хоккеисты выиграли в ледовом холле "Тондираба" турнир команд второго дивизиона и пошли на повышение. Однако состав команды по сравнению с предыдущим первенством изменился наполовину. Поэтому главная задача сборной Эстонии в украинской столице - сохранить прописку в первом дивизионе.

Соперник эстонской команды Франция год назад заняла последнее место в Дивизионе 1А и рассчитывает в украинской столице снова вернуться в высшее общество.

Календарь чемпионата мира по хоккею

12 декабря (четверг)

13:00 Италия — Польша

16:30 Эстония — Франция

20:00 Украина — Венгрия

14 декабря (суббота)

13:00 Венгрия — Эстония

16:30 Франция — Италия

20:00 Польша — Украина

15 декабря (воскресенье)

13:00 Эстония — Италия

16:30 Польша — Венгрия

20:00 Франция — Украина

17 декабря (вторник)

13:00 Венгрия — Франция

16:30 Польша — Эстония

20:00 Италия — Украина

18 декабря (среда)

13:00 Франция — Польша

16:30 Венгрия — Италия

20:00 Украина — Эстония