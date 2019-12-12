СЕГОДНЯ: Сумеют ли молодые эстонские таланты удивить французов?
В Киеве начинается молодежный чемпионат мира по хоккею среди команд Дивизиона 1В. В стартовом поединке сборная Эстонии (U-20) сыграет с Францией (начало в 16:30).
В Киеве начинается молодежный чемпионат мира по хоккею среди команд Дивизиона 1В. В стартовом поединке сборная Эстонии (U-20) сыграет с Францией (начало в 16:30).
Формула проведения чемпионата мира осталась неизменной: победитель получит путевку в Дивизион 1А, проигравшая команда опустится во второй дивизион.
В январе наши молодые хоккеисты выиграли в ледовом холле "Тондираба" турнир команд второго дивизиона и пошли на повышение. Однако состав команды по сравнению с предыдущим первенством изменился наполовину. Поэтому главная задача сборной Эстонии в украинской столице - сохранить прописку в первом дивизионе.
Соперник эстонской команды Франция год назад заняла последнее место в Дивизионе 1А и рассчитывает в украинской столице снова вернуться в высшее общество.
Календарь чемпионата мира по хоккею
12 декабря (четверг)
13:00 Италия — Польша
16:30 Эстония — Франция
20:00 Украина — Венгрия
14 декабря (суббота)
13:00 Венгрия — Эстония
16:30 Франция — Италия
20:00 Польша — Украина
15 декабря (воскресенье)
13:00 Эстония — Италия
16:30 Польша — Венгрия
20:00 Франция — Украина
17 декабря (вторник)
13:00 Венгрия — Франция
16:30 Польша — Эстония
20:00 Италия — Украина
18 декабря (среда)
13:00 Франция — Польша
16:30 Венгрия — Италия
20:00 Украина — Эстония
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