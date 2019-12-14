14.12.2019, 00:40

СЕГОДНЯ: Сумеют ли хоккеисты сборной России победить Чехию?


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Venemaa vs Tsehhi
Venemaa vs Tsehhi Foto: Alexey Kudenko, Sputnik

После дня отдыха в Москве продолжится второй этап хоккейного Евротура. Хозяева турнира россияне сыграют с Чехией (начало в 14:00).

В первом туре российская команда неприятно удивила своих болельщиков, проиграв шведам - 3:4.

Чешская команда с таким же счетом одолела в дополнительной пятиминутке Финляндию.

На финском этапе Евротура, который проходил в ноябре, подопечные Алексея Кудашова проиграли чехам со счетом 0:3.

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