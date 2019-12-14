СЕГОДНЯ: Сумеют ли хоккеисты сборной России победить Чехию?

В первом туре российская команда неприятно удивила своих болельщиков, проиграв шведам - 3:4.

Чешская команда с таким же счетом одолела в дополнительной пятиминутке Финляндию.

На финском этапе Евротура, который проходил в ноябре, подопечные Алексея Кудашова проиграли чехам со счетом 0:3.