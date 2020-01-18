СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Викинг" взять реванш у "Эвереста"?

Предыдущая встреча соперников состоялась в середине декабря. На последней минуте третьего периода "Викинг" был впереди со счетом 7:5, но в итоге проиграл в "Тондираба" аутсайдеру первенства в овертайме - 7:8.

Поединок тартуского "Вялка" с ПСШ перенесен на февраль из-за эпидемии гриппа в в нарвской команде.