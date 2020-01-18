СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Викинг" взять реванш у "Эвереста"?

В единственном матче чемпионата Эстонии по хоккею таллиннский "Викинг" принимает в ледовом холле "Тондираба" кохтла-ярвеский "Эверест" (начало в 18:00).
Предыдущая встреча соперников состоялась в середине декабря. На последней минуте третьего периода "Викинг" был впереди со счетом 7:5, но в итоге проиграл в "Тондираба" аутсайдеру первенства в овертайме - 7:8.
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