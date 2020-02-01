01.02.2020, 00:15
СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Викинг" прервать безвыигрышную серию?
1 февраля пройдут два матча чемпионата Эстонии по хоккею. Лидер первенства тартуский "Вялк" сыграет в ледовом холле "Тондираба" с таллиннским "Викингом" (начало в 18:00)
1 февраля пройдут два матча чемпионата Эстонии по хоккею. Лидер первенства тартуский "Вялк" сыграет в ледовом холле "Тондираба" с таллиннским "Викингом" (начало в 18:00)
"Викинг" неудачно начал 2020 год, проиграв все три проведенных матча. Сумеет ли столичный клуб прервать неудачную серию на своей площадке?
В другом субботнем поединке чемпионата Эстонии кохтла-ярвеский "Эверест" будет принимать дома нарвскую ПСШ (16:00).
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