СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Викинг" прервать безвыигрышную серию?

"Викинг" неудачно начал 2020 год, проиграв все три проведенных матча. Сумеет ли столичный клуб прервать неудачную серию на своей площадке?

В другом субботнем поединке чемпионата Эстонии кохтла-ярвеский "Эверест" будет принимать дома нарвскую ПСШ (16:00).