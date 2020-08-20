СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Вашингтон" спасти серию в Кубке Стэнли?
20 августа в Торонто пройдет пятый матч 1/8 финала Кубка Стэнли "Вашингтон" - "Айлендерс". Хоккеисты столичного клуба пока уступает сопернику - 1:3.
20 августа в Торонто пройдет пятый матч 1/8 финала Кубка Стэнли "Вашингтон" - "Айлендерс". Хоккеисты столичного клуба пока уступает сопернику - 1:3.
На выступлении "Вашингтона", безусловно, сказывается отсутствие травмированного центрфорварда первого звена Никласа Бэкстрема. Однако четвертый матч серии заставил поклонников "Вашингтона" снова поверить в своих любимцев.
Команда Александра Овечкина одержала волевую победу, ликвидировав по ходу встречи отставание в две шайбы - 3:2.
Временами "Вашингтон" демонстрировал классный хоккей, надолго запирая соперника у собственных ворот. Если столичный клуб продолжит демонстрировать игру такого уровня и дальше, то не исключено, что победитель противостояния определится только в заключительном матче серии.
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