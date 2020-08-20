СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Вашингтон" спасти серию в Кубке Стэнли?

На выступлении "Вашингтона", безусловно, сказывается отсутствие травмированного центрфорварда первого звена Никласа Бэкстрема. Однако четвертый матч серии заставил поклонников "Вашингтона" снова поверить в своих любимцев.

Команда Александра Овечкина одержала волевую победу, ликвидировав по ходу встречи отставание в две шайбы - 3:2.

Временами "Вашингтон" демонстрировал классный хоккей, надолго запирая соперника у собственных ворот. Если столичный клуб продолжит демонстрировать игру такого уровня и дальше, то не исключено, что победитель противостояния определится только в заключительном матче серии.