20.08.2020, 03:25

СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Вашингтон" спасти серию в Кубке Стэнли?


EST
СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Вашингтон" спасти серию в Кубке Стэнли?
Alex Ovechkin AFP

20 августа в Торонто пройдет пятый матч 1/8 финала Кубка Стэнли "Вашингтон" - "Айлендерс". Хоккеисты столичного клуба пока уступает сопернику - 1:3.

На выступлении "Вашингтона", безусловно, сказывается отсутствие травмированного центрфорварда первого звена Никласа Бэкстрема. Однако четвертый матч серии заставил поклонников "Вашингтона" снова поверить в своих любимцев.

Команда Александра Овечкина одержала волевую победу, ликвидировав по ходу встречи отставание в две шайбы - 3:2.

Временами "Вашингтон" демонстрировал классный хоккей, надолго запирая соперника у собственных ворот. Если столичный клуб продолжит демонстрировать игру такого уровня и дальше, то не исключено, что победитель противостояния определится только в заключительном матче серии.

Читайте также: