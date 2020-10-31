СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Вайперс" удивить Нарву? ПСШ проиграла оба стартовых матча

Неделю назад "Вайперс", основу которого составляют юноши 15-17 лет, удивил многих любителей хоккея, победив дома "Эверест". Ида-вирумаасцы приехали в Таллинн после двух побед над тартуским "Вялком" (6:5) и ПСШ (7:5), но в "Тондираба" были разбиты со счетом 2:7.
"Эверест" играет двумя пятерками
Впрочем, если взглянуть на протокол поединка, то причина такого поражения станет более понятна.
В составе "Вайперса" после сокрушительного поражения в стартовом матче от "Вялка" (1:14) произошли кадровые перемены. Главный тренер столичного клуба Игорь Андрющенко, хорошо знакомый любителям хоккея по работе с "Викингом", прибег к услугам испытанных бойцов. В составе "Вайперса" на лед вышло грозное трио форвардов - Александр Кузнецов, Сергей Иванов и Роман Коленчуков, тогда как у "Эвереста" было лишь 13 игроков, среди которых 2 вратаря.
"Играть пришлось в две пятерки, поскольку несколько человек у нас не смогли выйти на лед. С коронавирусом это не связано - у ребят травмы, - пояснил ситуацию менеджер "Эвереста" Анатолий Дубков. - К сожалению, и в предстоящем поединке с "Пантер" мы не сможем выставить свой оптимальный состав".
"Пантер" выиграл оба стартовых поединка у нарвитян (4:2) и тартусцев (7:4). Столичный клуб набрал 4 очка. Столько же баллов и у "Эвереста".
Нарвитяне без побед
Главная неожиданность прошедших матчей чемпионата Эстонии - слабый старт нарвитян, которые проиграли оба поединка. Впрочем, всякая серия имеет свойство заканчиваться. К тому же не совсем понятно, смогут ли сыграть в Нарве опытные игроки "Вайперса".
"Они будут задействованы преимущественно в домашних матчах, тогда как на выезде мы будем обходиться своими силами, - пояснил ситуацию директор "Вайперса" Дмитрий Киселевич. - Иванов и Коленчуков работают в клубе тренерами, занимаясь с юными хоккеистами - за это им и платят зарплату. Выходить на лед в гостевых поединках они смогут лишь в том случае, если не будут связаны тренерскими обязательствами".
Нарвитяне полны решимости прервать неудачную серию игр и открыть счет победам в новом сезоне.
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