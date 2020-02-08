СЕГОДНЯ: Сумеет ли сборная России удивить в Стокгольме шведов?

Команды с переменным успехом стартовали в турнире. Молодая российская команда (в ней 9 дебютантов) проиграла в Хельсинки Финляндии - 0:3, а скандинавы обыграли дома Чехию - 2:1.

Предстоящая встреча соперников - третья в нынешнем сезоне. На финском этапе Евротура россияне одолели шведов в серии буллитов - 5:4, а на российском этапе сильнее была "Тре Крунур" - 4:3.