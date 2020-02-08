08.02.2020, 02:35
СЕГОДНЯ: Сумеет ли сборная России удивить в Стокгольме шведов?
Во втором туре шведского этапа Еврохоккейтура сборная России сыграет с хозяевами турнира шведами (начало в 17:15).
Во втором туре шведского этапа Еврохоккейтура сборная России сыграет с хозяевами турнира шведами (начало в 17:15).
Команды с переменным успехом стартовали в турнире. Молодая российская команда (в ней 9 дебютантов) проиграла в Хельсинки Финляндии - 0:3, а скандинавы обыграли дома Чехию - 2:1.
Предстоящая встреча соперников - третья в нынешнем сезоне. На финском этапе Евротура россияне одолели шведов в серии буллитов - 5:4, а на российском этапе сильнее была "Тре Крунур" - 4:3.
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