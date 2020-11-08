СЕГОДНЯ: Сумеет ли сборная России победить на Кубке "Карьяла"?
В заключительный день финского этапа Евротура хоккеисты сборной России сыграют в Хельсинки с Чехией (начало в 13:30).
В заключительный день финского этапа Евротура хоккеисты сборной России сыграют в Хельсинки с Чехией (начало в 13:30).
После двух туров чехи возглавляют турнирную таблицу Кубка "Карьяла" - 6 очков. У россиян на один балл меньше. Чтобы выиграть финский этап Евротура, подопечные Игоря Ларионова должны победить Чехию.
У чехов самый опытный состав в Хельсинки. Из-за вспышки коронавируса национальное первенство в Чехии было прервано в начале октября. Пауза растянулась почти на месяц.
Чтобы собрать боеспособный состав, тренерский штаб сборной Чехии вызвал в команду 12 легионеров, выступающих в Финляндии. Приглашение получили и несколько хоккеистов КХЛ.
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