СЕГОДНЯ: Сумеет ли сборная России победить на Кубке "Карьяла"?

После двух туров чехи возглавляют турнирную таблицу Кубка "Карьяла" - 6 очков. У россиян на один балл меньше. Чтобы выиграть финский этап Евротура, подопечные Игоря Ларионова должны победить Чехию.

У чехов самый опытный состав в Хельсинки. Из-за вспышки коронавируса национальное первенство в Чехии было прервано в начале октября. Пауза растянулась почти на месяц.

Чтобы собрать боеспособный состав, тренерский штаб сборной Чехии вызвал в команду 12 легионеров, выступающих в Финляндии. Приглашение получили и несколько хоккеистов КХЛ.