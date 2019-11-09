СЕГОДНЯ: Сумеет ли сборная России одержать первую победу в Хельсинки?

Обе команды неудачно начали Евротур. Россияне уступили хозяевам турнира финнам - 3:4, а скандинавы проиграли Чехии - 1:3.

Последний раз соперники встречались между собой минувшей весной на чемпионате мира. Тот поединок в Братиславе завершился убедительной победой россиян со счетом 7:4.