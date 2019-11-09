09.11.2019, 00:45
СЕГОДНЯ: Сумеет ли сборная России одержать первую победу в Хельсинки?
Во втором туре Кубка "Карьяла" хоккеисты сборной России сыграют в Хельсинки со Швецией (начало в 13:30).
Во втором туре Кубка "Карьяла" хоккеисты сборной России сыграют в Хельсинки со Швецией (начало в 13:30).
Обе команды неудачно начали Евротур. Россияне уступили хозяевам турнира финнам - 3:4, а скандинавы проиграли Чехии - 1:3.
Последний раз соперники встречались между собой минувшей весной на чемпионате мира. Тот поединок в Братиславе завершился убедительной победой россиян со счетом 7:4.
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