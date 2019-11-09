09.11.2019, 00:45

СЕГОДНЯ: Сумеет ли сборная России одержать первую победу в Хельсинки?


EST 1
Jäähoki Venemaa vs Rootsi
Jäähoki Venemaa vs Rootsi Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN, AFP

Во втором туре Кубка "Карьяла" хоккеисты сборной России сыграют в Хельсинки со Швецией (начало в 13:30).

Обе команды неудачно начали Евротур. Россияне уступили хозяевам турнира финнам - 3:4, а скандинавы проиграли Чехии - 1:3.

Последний раз соперники встречались между собой минувшей весной на чемпионате мира. Тот поединок в Братиславе завершился убедительной победой россиян со счетом 7:4.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: