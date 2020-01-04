СЕГОДНЯ: Сумеет ли Россия выйти в финал молодежного чемпионата мира?

Программу полуфинальных матчей откроет поединок Россия - Швеция (начало в 16:00). Второй финалист чемпионата мира определится в поединке Канада - Финляндия (20:00).

Действующим чемпионом мира является Финляндия - за последние семь лет финны трижды выигрывали золото. Таким результатом не может похвастать даже Канада - последний триумф заокеанской команды датирован 2018 годом.

Шведы за 13 лет не потерпели ни одного поражения в группе, выиграв 52 матча подряд. Однако за эти годы скандинавы лишь однажды добрались до золотых медалей - случилось это в 2012 году.

Россияне последний раз выиграли чемпионат мира в 2011 году в США. После этого россияне еще трижды играли в финалах, но каждый раз уступали Швеции, Канаде и Финляндии.