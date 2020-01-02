СЕГОДНЯ: Сумеет ли Россия пробиться в полуфинал МЧМ-2020?
Программу четвертьфинальной стадии молодежного чемпионата мира по хоккею открывает поединок Россия - Швейцария (начало в 13:30).
Программу четвертьфинальной стадии молодежного чемпионата мира по хоккею открывает поединок Россия - Швейцария (начало в 13:30).
На первый взгляд, швейцарцы - вполне проходимый соперник. Однако в последнем туре группового этапа они спутали все карты, неожиданно победив прошлогоднего чемпиона мира Финляндию.
Не будем забывать, что и на предыдущем мировом первенстве швейцарцы преподнесли громкий сюрприз, победив в четвертьфинале Швецию.
У российской команды сильна линия атаки, однако кто является основным голкипером команды в Чехии - пока не совсем ясно. Поединок с Канадой (6:0) отстоял 19-летний Амир Мифтахов, однако в решающем матче группового этапа с Германией (6:1) ворота защищал 17-летний Ярослав Аскаров.
На предыдущем мировом первенстве в Канаде соперники дважды встречались между собой. Оба раза россияне победили Швейцарию - 7:4 (поединок группового этапа) и 5:2 (матч за бронзовые медали).
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