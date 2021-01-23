СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Эверест" еще раз победить тартуский "Вялк"?

"Вялк" и "Эверест" сыграют между собой уже в третий раз в нынешнем сезоне. В матче открытия чемпионата тартусцы потерпели в гостях сенсационное поражение в серии буллитов(5:6), хотя по ходу третьего периода они были впереди с разницей в три шайбы (4:1).

Та неудача сильно задела хоккеистов "Вялка". В ноябре они просто размазали ида-вирумааскую команду на своем льду (14:2). "Эверест" находится на втором месте в турнирной таблице, однако у него - удивительное дело - отрицательная разница забитых и и пропущенных шайб (27-45).

В параллельном поединке нарвская ПСШ сразится дома с соседом по турнирной таблице таллиннским клубом "Пантер" (16:30).

После коронавирусной паузы столичный клуб провел в чемпионате Эстонии два матча и оба проиграл. Сумеет ли "Пантер" прервать неприятную серию или потерпит третье поражение подряд?