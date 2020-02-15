15.02.2020, 00:05
СЕГОДНЯ: Сохранит ли Нарва интригу в чемпионате Эстонии?
После перерыва, вызванного матчами сборной Эстонии в олимпийском квалификационном турнире, возобновляется чемпионат страны по хоккею.
После перерыва, вызванного матчами сборной Эстонии в олимпийском квалификационном турнире, возобновляется чемпионат страны по хоккею.
В центральном поединке субботнего дня нарвская ПСШ принимает лидера первенства тартуский "Вялк" (начало в 16:30).
Прошлогодний чемпион "Вялк" опережает нарвитян на 4 очка. Если тартусцы одержат победу, то досрочно выиграют чемпионат Эстонии.
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