СЕГОДНЯ: Сможет ли "Викинг" остановить победное шествие нарвитян?

Центральный поединок дня состоится в Нарве, где лидер первенства ПСШ будет принимать таллинский "Викинг" (начало в 16:30). Поединок первого круга в ледовом холле "Тондираба" завершился в сентябре победой нарвитян со счетом 5:2.

В предыдущем туре "Викинг" потерпел чувствительное поражение в гостях от тартуского "Вялка" - 2:8, а нарвитяне лишь в овертайме сломили сопротивление кохтла-ярвеского "Эвереста" - 7:6.