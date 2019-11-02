02.11.2019, 00:30

СЕГОДНЯ: Сможет ли "Викинг" остановить победное шествие нарвитян?


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HC Viking vs Narva PSK
HC Viking vs Narva PSK.Foto: Priit Simson

2 ноября завершится второй круг чемпионата Эстонии по хоккею.

Центральный поединок дня состоится в Нарве, где лидер первенства ПСШ будет принимать таллинский "Викинг" (начало в 16:30). Поединок первого круга в ледовом холле "Тондираба" завершился в сентябре победой нарвитян со счетом 5:2.

В предыдущем туре "Викинг" потерпел чувствительное поражение в гостях от тартуского "Вялка" - 2:8, а нарвитяне лишь в овертайме сломили сопротивление кохтла-ярвеского "Эвереста" - 7:6.

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