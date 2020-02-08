08.02.2020, 03:15
СЕГОДНЯ: Сможет ли сборная Эстонии испортить праздник британцам?
После дня отдыха в Ноттингеме возобновляется олимпийский квалификационный турнир по хоккею. Во втором туре сборная Эстонии сыграет с одним из претендентов на победу Великобританией (20:00).
Последний раз соперники встречались между собой на чемпионате мира в Дивизионе 1А в 2017 году. Тот поединок выиграли британцы - 5:1.
В матче открытия олимпийского квалификационного турнира обновленная сборная Эстонии проиграла Венгрии - 1:4, а хозяева турнира британцы одолели Румынию - 4:3.
Минувшей весной сборная Великобритании (чемпион Олимпиады 1936 года) выступала в элитном дивизионе мирового хоккея и сумела сохранить в нем прописку.
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