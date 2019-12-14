14.12.2019, 00:05
СЕГОДНЯ: Сможет ли молодежная сборная Эстонии удивить Венгрию?
Во втором туре молодежного чемпионата мира по хоккею (Дивизион 1В) сборная Эстонии сыграет в Киеве с Венгрией (начало в 13:00).
Во втором туре молодежного чемпионата мира по хоккею (Дивизион 1В) сборная Эстонии сыграет в Киеве с Венгрией (начало в 13:00).
Соперники с переменным успехом стартовали на мировом первенстве. Молодые эстонские хоккеисты проиграли французским сверстникам - 1:6, а венгры обыграли хозяев турнира украинцев - 5:1.
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