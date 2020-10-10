10.10.2020, 00:30

СЕГОДНЯ: Шайбу на лед! Стартует чемпионат Эстонии по хоккею


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Jäähoki Narva PSK vs U20 Noortekoondis
Jäähoki Narva PSKFoto: Sergei Stepanov, NPA

10 октября в Нарве и Кохтла-Ярве будут сыграны первые матчи чемпионата Эстонии по хоккею.

Стартовое вбрасывание шайбы пройдет в Кохтла-Ярве, где "Эверест" будет принимать чемпиона страны тартуский "Вялк" (начало в 16:00). В другом поединке игрового дня нарвская ПСШ сыграет с таллиннским клубом "Пантер" (16:30).

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