10.10.2020, 00:30
СЕГОДНЯ: Шайбу на лед! Стартует чемпионат Эстонии по хоккею
10 октября в Нарве и Кохтла-Ярве будут сыграны первые матчи чемпионата Эстонии по хоккею.
10 октября в Нарве и Кохтла-Ярве будут сыграны первые матчи чемпионата Эстонии по хоккею.
Стартовое вбрасывание шайбы пройдет в Кохтла-Ярве, где "Эверест" будет принимать чемпиона страны тартуский "Вялк" (начало в 16:00). В другом поединке игрового дня нарвская ПСШ сыграет с таллиннским клубом "Пантер" (16:30).
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