СЕГОДНЯ: Сборная России начинает новый хоккейный сезон в Хельсинки

В последние годы сборную России возглавляли тренеры, параллельно работавшие в питерском СКА. Однако стоило им оступиться, как они лишались работы. Так было с Олегом Знарком, которого убрали вскоре после олимпийского триумфа в Пхенчхане. Так произошло и с Ильей Воробьевым, который не сумел минувшей весной вывести Россию в финал чемпионата мира в Словакии.

В нынешнем сезоне СКА сделал ставку на Алексея Кудашова. Однако армейский клуб под его руководством выступает очень нестабильно. В регулярном чемпионате КХЛ СКА провел 27 матчей, в которых потерпел 13 поражений.

В Хельсинки на первый этап Евротура сборная России отправилась в экспериментальном составе. В ней много новых имен. Шанс попасть на чемпионат мира, который будет принимать в мае Швейцария, имеют лишь несколько человек. Штаб сборной России возглавляет Роман Ротенберг, его советником является Игорь Ларионов.

Стартовый поединок Евротура в Хельсинки россияне по традиции проведут с финнами - этот матч состоится на "Хартвалл-Арене" 7 ноября.

Состав сборной России на Кубок "Карьяла"

Вратари

Игорь Бобков (Авангард)

Иван Бочаров (Динамо М)

Александр Самонов (СКА)

Защитники

Артем Блажиевский (ЦСКА)

Ярослав Дыбленко (СКА)

Артем Зуб (СКА)

Иван Мищенко (Адмирал)

Рушан Рафиков (Локомотив)

Никита Черепанов (Локомотив)

Камиль Фазылзянов (Ак Барс)

Артем Сергеев (Салават Юлаев)

Дамир Шарипзянов (Нефтехимик)