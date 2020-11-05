СЕГОДНЯ: Сборная России начинает Еврохоккейтур в Хельсинки

Летом в сборной России произошла смена главного тренера. Вместо Алексея Кудашова команду возглавил бывший наставник молодежной сборной Валерий Брагин, который совмещает этот пост с работой в СКА. Однако в Финляндию он не поехал.

В финской столице сборная России будет представлена молодежным составом. Главная причина такого эксперимента - дать шанс новому наставнику молодежной сборной России Игорю Ларионову проверить в деле игроков накануне молодежного чемпионата мира (U-20), который будет принимать в декабре-январе Канада.

Другие участники Евротура на такой эксперимент не пошли. Противостоять сборной России будут более возрастные команды.

Финны и шведы представлены хоккеистами национальных чемпионатов. У сборной Чехии смешанный состав - в нем нашлось место игрокам КХЛ, а также хоккеистам, выступающим в чемпионатах Чехии и Финляндии.

В прошлом году финский этап Евротура выиграла Чехия. Россияне с одной победой по буллитам над шведами заняли третье место.

Состав сборной России на Кубок "Карьяла"

Вратари:

Ярослав Аскаров (СКА)

Артур Ахтямов (Ак Барс)

Вадим Жеренко (Динамо Москва)

Защитники:

Кирилл Кирсанов (СКА)

Егор Шеховцов (СКА)

Даниил Князев Кузьмин (ЦСКА)

Дмитрий Костенко (Лада)

Шакир Мухамадуллин (Салават Юлаев)

Иван Рогов (Северсталь)

Никита Седов (Сочи)

Даниил Чайка (ЦСКА)

Семен Чистяков (Авангард)

Нападающие:

Данил Алалыкин (Салават Юлаев)

Родион Амиров (Салават Юлаев)

Данил Башкиров (Салават Юлаев)

Егор Афанасьев (ЦСКА)

Тахир Мингачев (ЦСКА)

Захар Бардаков (Витязь)

Максим Березкин (Локомотив)

Арсений Грицюк (Авангард)

Егор Чинахов (Авангард)

Максим Грошев (Нефтехимик)

Дмитрий Злодеев (Динамо Москва)

Василий Подколзин (СКА)

Егор Спиридонов (СКА)

Марат Хуснутдинов (СКА)

Илья Сафонов (Ак Барс)

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/hockey/article-4169511-sostav-sbornoj-rossii-po-hokkeju-na-kubok-karjala-2020-tam-sygraet-molodjozhnaja-sbornaja.html?utm_source=copypaste