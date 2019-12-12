СЕГОДНЯ: Сборная России начинает домашний этап Евротура

Если на финский этап Евротура Россия привезла экспериментальный состав, то на домашний турнир вызваны все сильнейшие игроки КХЛ. Костяк команды составляют хоккеисты СКА, ЦСКА и казанского "Ак Барса".

Поединки со Швецией (12 декабря) и Чехией (14 декабря) пройдут в Москве, а заключительный матч турнира с Финляндией российская команда проведет в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе "Газпром-Арена", где проводит свои домашние матчи "Зенит".

Состав сборной России на Кубок Первого канала

Вратари

Илья Сорокин (ЦСКА)

Александр Самонов (СКА)

Тимур Билялов (Ак Барс)

Защитники

Никита Нестеров (ЦСКА)

Вячеслав Войнов (Авангард)

Рушан Рафиков (Локомотив)

Артем Зуб (СКА)

Игорь Ожиганов (СКА)

Андрей Педан (Ак Барс)

Альберт Яруллин (Ак Барс)

Никита Лямкин (Ак Барс)

Андрей Миронов (Динамо М)

Нападающие

Михаил Григоренко (ЦСКА)

Кирилл Капризов (ЦСКА)

Антон Слепышев (ЦСКА)

Сергей Андронов (ЦСКА)

Павел Карнаухов (ЦСКА)

Андрей Кузьменко (СКА)

Антон Бурдасов (СКА)

Владимир Ткачев (СКА)

Евгений Кетов (СКА)

Александр Барабанов (СКА)

Вадим Шипачёв (Динамо М)

Владимир Ткачёв (Ак Барс)

Кирилл Семенов (Авангард)

Дамир Жафяров (Торпедо)

Никита Сошников (Салават Юлаев)