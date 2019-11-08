СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии сыграет с Украиной. Кто победит?

Хоккеисты сборной Эстонии первый матч сезона проведут в рамках Кубка Балтики против Украины. Поединок в ледовом холле "Тондираба" начнется в 19:30.
Соперники хорошо знают друг друга. Последний раз команды встречались минувшей весной на чемпионате мира в Таллинне. Тот поединок завершился победой сборной Эстонии в дополни тельное время - 4:3.
Украинская команда проведет в "Тондираба" второй поединок за два дня. Накануне в матче открытия Кубка Балтики хоккеисты с берегов Днепра проиграли в овертайме Литве - 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1).
Журналист Владимир Соловьев внесен в Книгу рекордов Гиннесса
Новый электродвигатель сделает авиапром РФ недосягаемым
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит
Обнаружены тела депутата и 3 членов ее семьи, убитых в 2012 году