СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии сыграет с Украиной. Кто победит?

Соперники хорошо знают друг друга. Последний раз команды встречались минувшей весной на чемпионате мира в Таллинне. Тот поединок завершился победой сборной Эстонии в дополни тельное время - 4:3.

Украинская команда проведет в "Тондираба" второй поединок за два дня. Накануне в матче открытия Кубка Балтики хоккеисты с берегов Днепра проиграли в овертайме Литве - 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1).