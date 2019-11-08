08.11.2019, 00:35

СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии сыграет с Украиной. Кто победит?

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EST 7
Eesti vs Ukraina jäähoki
Eesti vs Ukraina jäähokiFoto: Erki Pärnaku, Õhtuleht

Хоккеисты сборной Эстонии первый матч сезона проведут в рамках Кубка Балтики против Украины. Поединок в ледовом холле "Тондираба" начнется в 19:30.

Соперники хорошо знают друг друга. Последний раз команды встречались минувшей весной на чемпионате мира в Таллинне. Тот поединок завершился победой сборной Эстонии в дополни тельное время - 4:3.

Украинская команда проведет в "Тондираба" второй поединок за два дня. Накануне в матче открытия Кубка Балтики хоккеисты с берегов Днепра проиграли в овертайме Литве - 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

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