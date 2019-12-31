СЕГОДНЯ: Россия против Германии. Кто выиграет битву аутсайдеров?

Перед последним туром соперники замыкают турнирную таблицу, набрав по 3 очка. Россияне единственную победу одержали над Канадой (6:0), а Германия обыграла хозяев турнира чехов (4:3).

США и Канада пробились в четвертьфинал

Лидируют в групповом турнире США (8), опережающие Канаду (6) и Чехию (4). Американцы уже завершили выступление на групповой стадии чемпионата мира и гарантировали себе пропуск в четвертьфинал.

В плей-офф пробились и канадцы. На две оставшиеся вакансии претендуют сборные России, Чехии и Германии.

Варианты для России

В параллельной группе четыре участника плей-офф уже известны - Швеция, Финляндия, Швейцария и Словакия.

Если Россия победит Германию, то она в любом случае не сможет подняться выше третьего места. В четвертьфинале соперником российской команды будет либо Швеция, либо Финляндия.

Точный состав четвертьфинальных пар определится вечером 31 декабря по окончании группового этапа.