СЕГОДНЯ: Россия против Германии. Кто выиграет битву аутсайдеров?
31 декабря будут сыграны заключительные матчи групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею. Сборная России в последнем туре сыграет в Остраве с Германией (начало в 16:00).
31 декабря будут сыграны заключительные матчи групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею. Сборная России в последнем туре сыграет в Остраве с Германией (начало в 16:00).
Перед последним туром соперники замыкают турнирную таблицу, набрав по 3 очка. Россияне единственную победу одержали над Канадой (6:0), а Германия обыграла хозяев турнира чехов (4:3).
США и Канада пробились в четвертьфинал
Лидируют в групповом турнире США (8), опережающие Канаду (6) и Чехию (4). Американцы уже завершили выступление на групповой стадии чемпионата мира и гарантировали себе пропуск в четвертьфинал.
В плей-офф пробились и канадцы. На две оставшиеся вакансии претендуют сборные России, Чехии и Германии.
Варианты для России
В параллельной группе четыре участника плей-офф уже известны - Швеция, Финляндия, Швейцария и Словакия.
Если Россия победит Германию, то она в любом случае не сможет подняться выше третьего места. В четвертьфинале соперником российской команды будет либо Швеция, либо Финляндия.
Точный состав четвертьфинальных пар определится вечером 31 декабря по окончании группового этапа.
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