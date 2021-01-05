СЕГОДНЯ НОЧЬЮ: Возьмет ли Россия реванш у финнов?

Первыми на лед в поединке за бронзовые медали выйдут сборные России и Финляндии (начало в 00:30). Золото чемпионата мира разыграют Канада и США (04:00).

Драматичный финал в Хельсинки

Последний раз Россия и Финляндия на молодежном уровне встречались между собой 5 лет назад в финале чемпионата мира в Хельсинки.

Тот поединок наверняка еще не забыли любители хоккея. За 6 секунд до конца третьего периода россияне сравняли счет - 3:3, но в овертайме финны вырвали победу - 4:3.

В составе финской команды тогда выделялась первая тройка нападения Лайне - Пульюярви - Ахо, которая вскоре уехала в НХЛ.

В полуфинале молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне россияне по всем статьям были разбиты канадцами - 0:5, тогда как финская команда провела очень энергозатратный поединок против США, пропустив решающую шайбу на предпоследней минуте - 3:4.

Канада - фаворит, но...

Если в поединке за бронзовые медали букмекеры предсказывают равенство сил, то фаворитом финального матча считается Канада (котировка на ее победу 1.55).

"Кленовые листья" за последние 5 лет в четвертый раз пробились в финал. Ни одна из команд не может похвастать таким достижением. Правда, три последних очных поединка в финалах Канада неизменно проигрывала американцам (2004, 2010, 2017).