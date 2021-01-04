СЕГОДНЯ НОЧЬЮ | Полуфиналы молодежного ЧМ. Россия против Канады, США vs Финляндия
В ночь с понедельника на вторник в Канаде состоятся полуфиналы молодежного чемпионата мира по хоккею.
В ночь с понедельника на вторник в Канаде состоятся полуфиналы молодежного чемпионата мира по хоккею.
Сначала в Эдмонтоне хозяева турнира сыграют с Россией (начало матча в 01.00 по таллиннскому времени), а затем силами померяются команды США и Финляндии.
Сборная России в своем четвертьфинале обыграла команду Германии (2:1), а канадцы забили три безответных шайбы команде Чехии. Россия и Канада постоянно встречаются между собой на решающей стадии молодежных турниров. Год назад в финале сильнее оказались североамериканские хоккеисты — 4:3, россияне вели в третьем периоде со счетом 3:1, но не сумели удержать победу.
Во время трансляции прошлогоднего финального матча на российском телевидении произошёл казус. Финал был показан на ”Первом канале”, а на спортивном ”Матч ТВ” в то же время шла запись финальной игры молодёжного чемпионата мира 2011, где Россия выиграла — 5:3. В итоге несколько известных россиян (например, председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв, а также футболист Дмитрий Тарасов) поздравили свою команду с победой.
Начало матча США — Финляндия в 4:30 по таллиннскому времени. Эти команды встречались в финале турнира два года назад. Тогда победили финны (3:2).
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