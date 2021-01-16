СЕГОДНЯ: Нарва сыграет в Тарту, "Эверест" ждут в "Тондираба"

16 января состоятся два матча чемпионата Эстонии по хоккею. Действующий чемпион тартуский "Вялк" будет принимать на своей площадке нарвскую ПСШ (начало в 17:00).
Из-за коронавирусной паузы в чемпионате Эстонии, которая растянулась на два месяца, соперники в нынешнем сезоне еще ни разу не встречались.
Колосов против тартуских бомбардиров
В Тарту сойдутся самая надежная оборона против самой результативной атаки. Лучшим вратарем чемпионата Эстонии пока является нарвитянин Александр Колосов, отразивший 94 процента бросков.
Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии по системе "гол+пас" возглавляют хоккеисты "Вялка". На верхней строчке россиянин Данил Галимуллин - 20 (8+12) очков, однако он не сыграет в предстоящем матче из-за травмы.
Впрочем, и без Галимуллина у тартусцев есть игроки, умеющие забрасывать шайбы - Федор Гусынин, Алексей Войцеховский, Василий Титаренко...
Возьмет ли "Эверест" реванш?
В параллельном поединке таллиннский "Вайперс" сыграет в "Тондираба" с кохтла-яовеским "Эверестом" (17:00).
В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой в Таллинне. Аутсайдер первенства "Вайперс", ворота которого защищает 15-летний голкипер Георг Владимиров, одержал в октябре сенсационную победу - 7:2. Сумеет ли "Эверест" взять реванш?
В турнирной таблице чемпионата Эстонии пока двоевластие. "Вялк" и таллиннский "Пантер" набрали по 7 очков. Далее расположились "Эверест" (6), ПСШ (6) и "Вайперс" (2).
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