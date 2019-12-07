07.12.2019, 00:05
СЕГОДНЯ: Нарва надеется взять реванш у "Эвереста", "Викинг" намерен огорчить "Вялк"
Вторую половину чемпионата Эстонии по хоккею откроют два поединка в Кохтла-Ярве и Таллинне.
Вторую половину чемпионата Эстонии по хоккею откроют два поединка в Кохтла-Ярве и Таллинне.
Неделю назад "Эверест" открыл счет победам в чемпионате, обыграв дома в овертайме единоличного лидера первенства нарвскую ПСШ - 6:5. Кохтла-ярвесцы наверняка постараются еще раз огорчить дома соседей.
В другом матче субботнего дня "Викинг" будет принимать дома действующего чемпиона тартуский "Вялк" (начало в 18:00). Поединок недельной давности завершился победой тартусцев - 7:6.
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