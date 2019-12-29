29.12.2019, 08:30

СЕГОДНЯ: Молодежная сборная Россия сразится с США. Кто победит?

 (2)
EST 1
Venemaa (U20) vs USA (U20)
Venemaa (U20) vs USA (U20)Foto: Minas Panagiotakis, AFP

В третьем туре молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с США (начало в 20:00).

Предстоящий поединок в Остраве имеет важнейшее значение для распределения мест в групповом турнире. Обе команды набрали по 3 очка.

Накануне россияне одержали яркую победу над канадцами - 6:0. В активе американцев успешный поединок с Германией - 6:3.

Последний раз соперники встречались между собой в полуфинале предыдущего мирового первенства в Ванкувере. Победу тогда одержали американцы со счетом 2:1. Состоится ли реванш?

Читайте также: