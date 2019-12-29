СЕГОДНЯ: Молодежная сборная Россия сразится с США. Кто победит?

В третьем туре молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с США (начало в 20:00).
Предстоящий поединок в Остраве имеет важнейшее значение для распределения мест в групповом турнире. Обе команды набрали по 3 очка.
Накануне россияне одержали яркую победу над канадцами - 6:0. В активе американцев успешный поединок с Германией - 6:3.
Последний раз соперники встречались между собой в полуфинале предыдущего мирового первенства в Ванкувере. Победу тогда одержали американцы со счетом 2:1. Состоится ли реванш?
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