СЕГОДНЯ: Молодежная сборная Россия сразится с США. Кто победит?

Предстоящий поединок в Остраве имеет важнейшее значение для распределения мест в групповом турнире. Обе команды набрали по 3 очка.

Накануне россияне одержали яркую победу над канадцами - 6:0. В активе американцев успешный поединок с Германией - 6:3.

Последний раз соперники встречались между собой в полуфинале предыдущего мирового первенства в Ванкувере. Победу тогда одержали американцы со счетом 2:1. Состоится ли реванш?